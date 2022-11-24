مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وذكرت مصادر مقدسية، أن" المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه".



ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.