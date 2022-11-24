أحدث العناوين :
إتفاق لترانزيت 12 مليون طن سلعا روسية عبر سكك ايران
لافروف يصف مجموعة بريكس بأنها نموذج للدبلوماسية المتعددة الأطراف
مقتل صهيوني وإصابة 48 بـ 23 عملاً مقاوماً في الضفة المحتلة
عبداللهيان ينتقد نهج امريكا واوروبا غير البناء تجاه اعمال الشغب في ايران
وزارة حقوق الإنسان اليمنية ترد على مغالطات المبعوث الأممي
معبد "أوام" الأثري في مأرب يتعرض للنهب والتخريب
ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال في إندونيسيا إلى '271' شخصا
اصابة جندي صهيوني بعد دهسه في بئر السبع المحتلة
البرلمان اللبناني يخفق للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية
قائد الحرس الثوري متوعداً: لن تبقى شهادة دون رد
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
24 November 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الخميس 24 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:01
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
وذكرت مصادر مقدسية، أن" المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه".
ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
مصدر :
وكالات
رقم :
1026574
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الشيخ عبد الهادي المخوضر يستمر بإضرابه عن الطعام والنظام الخليفي يصم آذانه
‘‘حرب العقول الاستراتيجية‘‘.... استراتيجية ‘‘حزب الله‘‘ الفعالة بفرض إرادته في قضية الترسيم البحري
24 تشرين الثاني 2022
العلاقات المصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘.. سلام مع وقف التنفيذ و توتر كبير
23 تشرين الثاني 2022
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
23 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري: استشهاد احد المستشارين في القوة الجوية بسوريا
23 تشرين الثاني 2022
دول التطبيع دجاجة تبيض ذهباً للعدو.."اتفاقات أبراهام" لعنة سارية المفعول وتتمدد
23 تشرين الثاني 2022
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
23 تشرين الثاني 2022
حكومة نتنياهو ومستقبل الكيان الإسرائيلي
23 تشرين الثاني 2022
صنعاء توجه ضربات تحذيرية لقوى التحالف .. ما وراء زيارة السفير الأمريكي لعدن؟
23 تشرين الثاني 2022
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
22 تشرين الثاني 2022
الولايات المتحدة تنشر "زوارقها المسيرة" في مياه الخليج الفارسي على نطاق واسع... ما هي الأهداف؟
22 تشرين الثاني 2022
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو
22 تشرين الثاني 2022
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
22 تشرين الثاني 2022
أحدث العناوين
إتفاق لترانزيت 12 مليون طن سلعا روسية عبر سكك ايران
لافروف يصف مجموعة بريكس بأنها نموذج للدبلوماسية المتعددة الأطراف
مقتل صهيوني وإصابة 48 بـ 23 عملاً مقاوماً في الضفة المحتلة
عبداللهيان ينتقد نهج امريكا واوروبا غير البناء تجاه اعمال الشغب في ايران
وزارة حقوق الإنسان اليمنية ترد على مغالطات المبعوث الأممي
معبد "أوام" الأثري في مأرب يتعرض للنهب والتخريب
ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال في إندونيسيا إلى '271' شخصا
اصابة جندي صهيوني بعد دهسه في بئر السبع المحتلة
البرلمان اللبناني يخفق للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية
قائد الحرس الثوري متوعداً: لن تبقى شهادة دون رد
نابلس تعلن الحداد العام اليوم على أرواح شهدائها الثلاثة
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
الشيخ عبد الهادي المخوضر يستمر بإضرابه عن الطعام والنظام الخليفي يصم آذانه
اصابة صياد فلسطيني باعتداء ‘‘إسرائيلي‘‘ ىفي بحر غزة
تفاعل واسع مع قضية المعتقلين في السعودية
رئيسي: الشعب الإيراني افشل مؤامرات الأعداء على مدى 43 عاما
إيران تتعاطف مع إندونيسيا إثر زلزال ضرب جزيرة جاوا
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة و القدس المحتلة
لافروف يعلق على تصنيف روسيا ‘‘دولة راعية للإرهاب‘‘
العراق يتخذ قرارا بنشر قوات على الحدود مع إيران وتركيا
الأكثر قراءة
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
الإطاحة بـ 5 من ارهابیين لـ'داعش' في صحراء الأنبار العراقیة
بالفيديو.. وقوع انفجار غامض بمركبة قرب مفرق كفيرت جنوب غرب مدينة جنين
العراق يعلن إعداد خطة جديدة باستئناف عودة نازحيه من مخيم الهول السوري
الأعلام الفلسطينية ترفرف بالدوحة قبل انطلاق مونديال قطر2022
أين اختفى مشروع جسر 'الملك سلمان' الرابط بين مصر والسعودية؟
الفتح: الظروف مهيأة لنجاح العملية السياسية ومن لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
قتلى وجرحى إثر احتدام المواجهات بين مرتزقة العدوان في أبين
منظمة دولية تكشف ارتفاع مؤشرات الفساد في المؤسسات السعودية
سوناك: من المستحيل استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
القوات الامنية الايرانية تلقي القبض على خلية ارهابية في سيستان وبلوجستان
الشيخ قاسم: نريد رئيساً يعمل في السياسة لاستقلال لبنان
تحالف العدوان السعودي ينهب ويهرب الآثار اليمنية
الخلافات بين قادة الصهاينة تفتح قبضتهم واحدا تلو الآخر!
مقتل 7 عسكريين مصريين في هجوم لـ‘‘داعش‘‘ على القنطرة
وزير خارجية اليونان يكشف سبب إلغاء زيارته لطرابلس
المرور عبر منحنى انتخابات الكونجرس.. هل يفكر "بايدن" في الانتقام من "ابن سلمان"؟
مقاومون فلسطينييون يطلقون النار صوب "الجلمة" شمال جنين
استشهاد ضابط بقوى الأمن الداخلي غرب إيران
الشيخ الخزعلي يعزي بأستشهاد مجاهدي الحشد بمحافظة ديالى
الأخبار الساخنة
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب 'سومطرة' الإندونيسية
هكذا تتضامن الضاحية الجنوبية مع الشهيد البطل عدي التميمي
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
كورونا في لبنان.. حالة وفاة واحدة و124 إصابة جديدة
احتجاجات شعبية ضد ‘‘قسد‘‘ في دير الزور
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
الأكثر بحثًا
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
الجزائر..تبون يحذر من حرب سيبرانية مسعورة تستهدف بلاده
إخترنا لکم
الشيخ عبد الهادي المخوضر يستمر بإضرابه عن الطعام والنظام الخليفي يصم آذانه
‘‘حرب العقول الاستراتيجية‘‘.... استراتيجية ‘‘حزب الله‘‘ الفعالة بفرض إرادته في قضية الترسيم البحري
العلاقات المصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘.. سلام مع وقف التنفيذ و توتر كبير
دول التطبيع دجاجة تبيض ذهباً للعدو.."اتفاقات أبراهام" لعنة سارية المفعول وتتمدد