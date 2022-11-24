اصابة جندي صهيوني بعد دهسه في بئر السبع المحتلة

واشارت المصادر، الى اعتقال أحد سكان مدينة رهط يبلغ من العمر 20 عامًا بدعوى تنفيذه عملية دهس في بئر السبع، وأدت إلى إصابة جندي.



ووفقاً لموقع عبري: ف"المصاب في عملية الدهس ببئر السبع هو جندي" إسرائيلي"، ويتلقى العلاج في مستشفى سوروكا".