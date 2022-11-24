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الخميس 24 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:46

مقتل صهيوني وإصابة 48 بـ 23 عملاً مقاوماً في الضفة المحتلة

مقتل صهيوني وإصابة 48 بـ 23 عملاً مقاوماً في الضفة المحتلة
ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 23 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليتا تفجير في مدينة القدس المحتلة، وإطلاق نار واشتباكات، وتحطيم مركبات مستوطنين، أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 48 آخرين، وفق "حرية نيوز".

وقتل مستوطن وأصيب 47 آخرون في عمليتي تفجير مزدوجة وقعتا قرب محطة حافلات صهيونية بمدينة القدس المحتلة.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في بلدة الفندق بقلقيلية، وحطموا مركباتهم، ما أدى إلى إصابة مستوطن.

وخاض المقاومون اشتباكات قوية مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بنابلس خلال اقتحام منطقة قبر يوسف، واستهدفوا قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة، كما أطلقوا النار على النقطة العسكرية في جبل جرزيم.

واستهدف مقاومون حاجز قلنديا بإطلاق النار في القدس المحتلة، وألقوا زجاجات حارقة على قوات الاحتلال بالقرب من حلحول بالخليل.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط مواجهة، شهدتها مناطق رام الله وجنين ونابلس وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين صهيونيين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.
مصدر : وكالات
رقم : 1026605
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