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الخميس 24 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:51

لافروف يصف مجموعة بريكس بأنها نموذج للدبلوماسية المتعددة الأطراف

لافروف يصف مجموعة بريكس بأنها نموذج للدبلوماسية المتعددة الأطراف
وقال لافروف خلال افتتاح المنتدى الدولي الرابع لدول "بريكس+" اليوم الخميس، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية "نرحب بالاهتمام الحقيقي في تطوير تعاون متنوع مع جمعيتنا، وهذا ليس مفاجئا، لأن العمل في إطار المجموعة يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والعدالة".

وأضاف لافروف "تجسد مجموعة "بريكس" تآزر الثقافات والحضارات التي تمثل مختلف مناطق الكوكب، هذا الهيكل الدولي هو مثال للدبلوماسية المتعددة الأطراف الحقيقية التي تلبي وقائع القرن الحادي والعشرين".

ووصف لافروف المنتدى الدولي لمجموعة "بريكس+" بأنه منصة مطلوبة ومتطورة بشكل ديناميكي للتفاعل بين السلطات البلدية والإقليمية ومجتمع الأعمال.

ويشارك في أعمال المنتدى ليس فقط الدول الخمس، ولكن أيضا الدول الشريكة من آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.

وتضم مجموعة "بريكس" الاقتصادية، حاليا، كلا من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وتقدمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية، كما أعلن عن تحضير إيران والأرجنتين للانضمام إلى المجموعة.
مصدر : وكالات
رقم : 1026606
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