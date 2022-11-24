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الخميس 24 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:21

بكين تعلن استعدادها لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا

بكين تعلن استعدادها لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا
وجاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ حيث ردت على سؤال متعلق بتصريحات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف بأن مشاركة الصين في عملية أستانا ستساعد في تعزيز الوساطة وإعادة الإعمار في سورية قائلة: “إن الصين تولي أهمية كبيرة لآلية أستانا، وأشارت إلى أنه منذ إنشاء هذه الآلية لعبت دوراً بناء في تنسيق الجهود وخفض التصعيد في سورية”.

واختتمت أمس أعمال الاجتماع الدولى الـ 19 حول سورية بصيغة أستانا الذي عقد بالعاصمة الكازاخستانية، حيث أكدت الدول الضامنة في بيانها الختامي التزامها الراسخ بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها ورفضها المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادتها ووحدة أراضيها، مشددة على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.
مصدر : وكالات
رقم : 1026624
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