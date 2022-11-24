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الخميس 24 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:23

أوغلو: أنقرة ستواصل عملياتها في شمال العراق وسوريا

أوغلو: أنقرة ستواصل عملياتها في شمال العراق وسوريا
وبحسب بيان الخارجية التركية: "أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو. وخلال المحادثة، تمت مناقشة توسع حلف الناتو والتطورات الأخيرة في أوكرانيا واتفاق الحبوب. وأكد الوزير أوغلو أيضا أن حربنا ضد الإرهاب سوف تستمر بحزم كجزء من عملية المخلب السيف".

تُصعّد القوات التركية والفصائل الموالية لها من اعتداءاتها على كامل الشريط الحدودي السوري التركي لليوم الخامس على التوالي، مخلفة وراءها عشرات القتلى والجرحى من مجموعات قسد المدعومة أمريكياً وشهداء عسكريين أيضاً من الجيش السوري.
مصدر : وكالات
رقم : 1026627
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