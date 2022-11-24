طولكرم: إصابة عشرات الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط الجامعة

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة داخل حرم الجامعة، بعد أن وقعت مواجهات بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري المحاذي لها، ما أدّى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة.



وفي وقتٍ لاحق، أشارت مصادر مستشفى الشهيد ثابت الحكومي إلى وصول أربع إصابات، منها إصابتان بالرصاص الحي في الأجزاء السفلية، والباقي اختناق بالغاز المسيل للدموع. وأخلت إإدارة جامعة خضوري الحرم الجامعي، حفاظًا على سلامة الطلبة، في ظل اشتداد المواجهات مع الاحتلال في محيط الجامعة.