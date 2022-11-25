تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافى في المغرب

اسلام تايمز (المغرب) - قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، يمتد من 30 نوفمبر الجاري إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.