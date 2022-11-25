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الجمعة 25 تشرين الثاني 2022 ساعة 09:32

التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوروبي ينمو 30 بالمئة

التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوروبي ينمو 30 بالمئة
وصرحت "يوروستات" على موقعها الالكتروني يوم الخميس، أن التبادل التجاري بين ايران ودول الاتحاد قد بلغ 3.947 مليار يورو بنمو 30 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021 البالغة حينئذ 3.025 مليار يورو.

وأشارت أن واردات الدول الاتحاد الـ 27، من السلع الايرانية خلال يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2022، قد بلغت 799 مليون يورو بنمو 28 بالمئة على اساس سنوي ارتفاعا من 623 مليون يورو.

بالمقابل أكدت أن صادرات اوروبا الى ايران قد سجلت زيادة بنسبة 31 بالمئة الى 3.148 مليار يورو صعودا عن 2.402 مليار يورو المحققة في الفترة المناظرة 2021.

يوروستات نوهت الى أن واردات اوروبا من السلع الايرانية في شهر "سبتمبر/أيلول" 2022 قد بلغ 72 مليون يورو وصادراتها 472 مليون يورو، ارتفاعا عن 68 مليون يورو و 308 مليون يورو بالترتيب العام الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1026738
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