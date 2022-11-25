السودان .. مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات ضدّ حكم العسكر

والأربعاء، شهدت مدن سودانية تجددا للمظاهرات المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وإبعاد العسكريين عن السلطة وتسليمها للمدنيين.



وقالت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان اطلعت عليه الأناضول: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري في البطن أطلقته قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها مظاهرات اليوم بأم درمان".



وأضاف البيان: "بهذا ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول 2021 إلى 120".



وحتى الساعة 20:00 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق بهذا الخصوص.



وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".



ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.



وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020