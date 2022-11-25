الإعلام العبري يصف اختراق كاميرات القدس بالصفعة القوية لأمن الكيان

وقال مراسل القناة 14 العبرية هيلل بيتون روزين : "اختراق مجموعة هاكر "إيرانية" لكاميرات تابعة لجهاز أمني هي بمثابة صفعة قوية وثغرة أمنية لأجهزة الأمن "الإسرائيلية".



ونقلت القناة 14 العبرية عن بيتون قوله: "توثيق عملية القدس الذي نُشر اليوم، حصلت عليه مجموعة إيرانية من خلال اختراق منظومة الذراع الأمني "الإسرائيلي".



بدوره قال مراسل القناة الـ13 العبرية أور هيلر: "المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تفتح تحقيقًا شاملًا في قضية اختراق كاميرات أمنية من قبل هاكر "إيراني"، لفهم ما إذا كان هناك اختراق إلكتروني وكيف تم تسريب الفيديو" بحسب القناة.