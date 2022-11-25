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الجمعة 25 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:38
الجيش التركي يقصف مناطق في ريف الرقة بالاسلحة الثقيلة
وأوضح المصدر ان الجيش التركي قصف في هذه الأثناء، قرية صيدا والطريق الدولي M4 ومخيم عين عيسى بريف الرقة، بالأسلحة الثقيلة.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
1026787
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