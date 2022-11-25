السوداني: لتشكيل لجنة تدقيق أرزاق المقاتلين وأعداد حمايات الضباط

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني ،في بيان، أن الأخير "قرر تشكيل لجنة برئاسة وعضوية عددٍ من الضباط المسؤولين في وزارة الدفاع، وذلك لمتابعة أحوال المقاتلين وتلبية احتياجاتهم الأساسية".



وبحسب القرار الصادر، فإن "اللجنة ستباشر مهامها في تدقيق أرزاق المقاتلين، من خلال القيام بزيارات مفاجئة وفي مختلف الأوقات والتعرف على ظروف عملهم عن كثب".



وأضاف البيان أن "اللجنة المشكلّة ستتولى مراقبة أعداد الحمايات للضباط من رتبة مقدّم فما فوق، ومدى تطابقها مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماع سيادته بقيادة العمليات المشتركة، إلى جانب رصد الظواهر السلبية التي تسيء الى سمعة القوات المسلحة والعناصر المسيئة أثناء الواجب وخارجه، وفي جميع التشكيلات وقيادات العمليات والمقرات بمختلف مسمياتها".



وتابع، ان "اللجنة باشرت أعمالها بدءاً من اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني، وتم تخويلها بالوصول الى جميع المواقع والقطعات العسكرية والأمنية التابعة إلى وزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقيادة الفرقة الخاصة، ويتوجب عليها تقديم تقارير أسبوعية عن نشاطاتها الى القائد العام للقوات المسلحة".



وأشار الى ان "ارتباط اللجنة يكون بسكرتير القائد العام للقوات المسلحة، من حيث تقديم التقارير ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة".