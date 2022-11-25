بدأنا التخصيب بنسبة 60٪ وسنرى معجزة التعبئة في المرحلة الثانية للثورة

وخاطب سماحته الدول الاوروبية قائلا: عليكم أن تعلموا جيدا بأن ملفكم لازال مفتوحا أمام الشعب الايراني الذي سيرد عليكم في الوقت المناسب.



وأشار الى تأسيس منظمة تعبئة المستضعفين بعد 22 يوما من احتلال وكر التجسس الاميركي (السفارة الاميركية) في طهران، وكانت الثورة الاسلامية قد دخلت في مواجهة مباشرة مع العدو الرئيس أي الشيطان الاكبر أميركا المجرمة.



وأعرب عن شكره للحكومة والجهاز الدبلوماسي الايرانيين وسائر المؤسسات للانجازات التي حققتها في التصدي لمحاولات الاعداء، وقال: ان التعامل الذي يثير السخرية والاستهزاء هو موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ازاء ايران.



وأضاف سماحته قائلا: ان المسؤولين الايرانيين وقفوا امام الجبهة الغربية الصهيونية من خلال قرارهم بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وعلى بعض الدول الاوروبية أن تعلم بأن ملفها لازال مفتوحا امام الشعب الايراني الذي سيرد عليها في الوقت المناسب.



وأشار الى المؤامرات التي يحوكها الاعداء ضد ايران وشعبها المسلم وخطاب قائد الثورة الاسلامية وقال: ان سماحته أكد في توجيهاته القيمة أن الاستكبار العالمي لايريد رؤية ايران متطورة، لذا فإن الواجب علينا جميعا العمل لتطور وتقدم وطننا في المجالات كافة.