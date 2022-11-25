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الجمعة 25 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:24
36 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، لوكالة "المسيرة" اليمنية أن" خروقات قوى العدوان، تضمنت تحليق طائرات تجسسية و5 خروق بقصف مدفعي و29 خرقا بالأعيرة النارية".
مصدر :
وكالات
رقم :
1026855
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