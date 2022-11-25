سيول جدة.. وغضب شعبي عارم على السلطات السعودية

وقد سيطر غضب عارم على أبناء مدينة جدة التي تغرق بالسيول والمناطق المحيطة بها والتي تعرضت لكارثة مروعة سببتها السيول التي نتجت عن هطول الامطار بغزارة مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.



وفي هذا الصدد أعلن مسؤولو إمارة مكة المكرمة وفاة عدة أشخاص جراء ما نجم من فيضانات، أما محافظة جدة فشهدت أمطارا غزيرة خلال يوم واحد حيث سجّل المركز الوطني للارصاد في السعودية هطول مئة وتسعة وسبعين مليمتراً، وهي كمية تجاوزت كمية الامطار المسجلة في العام الفين وتسعة.



وبحسب مصادر فقد تسببت تلك الأمطار بخسائر مادية كبيرة حيث جرفت السيول السيارات وقطعت العديد من الطرق الرئيسية وأغرقت مباني حكومية ومناطق سكنية عدة وكل ذلك في ظل عجز شبه كامل من السلطات على التعامل مع الكارثة الطبيعية.



وكانت السعودية قد أعلنت أمس الخميس عن تعليق الدراسة والرحلات الجوية بجدة، وإغلاق عدد من الطرق والأنفاق في مكة المكرمة، نتيجة الأمطار.



وتداول نشطاء مواقع التوصال الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الضرر الهائل الذي تسببت فيه السيول في محافظة جدة السعودية، حيث أظهرت مقطع الفيديو السيول وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء.



الخسائر الكبيرة التي لحقت بجدة اعادت التذكير بفساد المسؤولين والفشل الحكومي في مواجهة الازمات واحتواء الفيضانات التي تتكرر كل عام ما ثار زوبعة غضب شعبي .



وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الازمات المتكررة وعدم اتخاذ اجراءات احترازية واعداد بنية تحتية قوية داخل البلاد وطالب البعض المسؤولين بتعلم الدروس والكشف عن المسؤولين عن هذا الفشل في ادارة الازمات.



ونشر أحد المغردين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر انجراف المركبات جراء السيول وكتب معلقا: "البنية التحتية في السعودية".



ومن جانبها عبرت "د. حصة بنت محمد الماضي" عن استيائها من الاوضاع في السعودية رغم انها بلد غني لا يعاني من ازمات اقتصادية تعيقه عن توفير البنية التحتية لابناء البلاد وغردت قائلة : "هذه المأساة ليست في دولة فقيرة بل في #السعودية الغنية التي تسمى زوراً بالعظمى".



وكتب حساب باسم "الاحداث السعودية " : "عندما نقول #جده_تغرق فهذا يعني أن أموال #السعودية ومليارتها تذهب للفتن لاستهداف الشعوب لجيوب الامريكان للقتل للتدمير و #جدة لم تجد من تلك المليارات الباهضة ممر للسيول التيتدمر كل عام ما قيمته عشرة مليار دولار من أموال المواطنين. من لا يزال مخدوع بنظام آل سعود شاهد جدة وقس عليها".