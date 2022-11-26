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السبت 26 تشرين الثاني 2022 ساعة 09:37

مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وأطلق جنود الاحتلال صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة معدنية، والعشرات بالاختناق، وقد تم علاجهم ميدانيا.

وفي الخليل جنوبا.. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على نشطاء ضد الاستيطان واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب.

وفي محافظة نابلس شمالا.. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات، التي اندلعت في بيتا، وقد تم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة في قرية بيت دجن، شرق نابلس، خرجت باتجاه المنطقة الشرقية للقرية ضد إقامة بؤرة استيطانية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
مصدر : وكالات
رقم : 1026956
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