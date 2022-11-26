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السبت 26 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:41

البشتاوي: المقاومة خرجت عن حكر الفصائ وأصبحت حالة شعبية

البشتاوي: المقاومة خرجت عن حكر الفصائ وأصبحت حالة شعبية
وقال البشتاوي ان عملية "كاسر الأمواج" الاسرائيلية التي انطلقت منذ 8 أشهر، فشلت في وقف عمليات المقاومة الفلسطينية في عموم الضفة الغربية والقدس بحيث أصبح عنصر المفاجئة، عنصراً رئيسياً في العمليات الفدائية الفلسطينية".

وأكد ان العمل المقاوم الفلسطيني لم يعد محصوراً في اطر ومسميات محددة وأصبحت المقاومة حالة شعبية وأصبح كل من هو فلسطيني، منخرطاً بفعل المقاومة في الارض الفلسطينية.

وأوضح البشتاوي ان الاحتلال يتوقع مزيداً من العمليات بحيث أصبحت كل 3 أو 6 عمليات فلسطينية لايمر عليها 24 ساعة في الضفة الغربية.

وأشار الی بروز تشكيلات فلسطينية جديدة برزت في ساحة المواجهة كعرين الاسود وكتيبة جنين وكتيبة بلاطة وأسود الخليل وغيرهم ناهيك عن قوی المقاومة في فلسطين التي أصبحت التقديرات تقول ان حالة المقاومة لم تعد تنحصر في قطاع غزة.

وأكد البشتاوي انه في حال اندلاع انتفاضة ثالثة في أي مكان من الاراضي الفلسطينية سوف تنضم الاراضي المحتلة عام 48 والقدس اليها.
رقم : 1026980
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