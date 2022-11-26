القيادة الامريكية الوسطى تؤكد تعرض قاعدة الشدادي للقصف

وذكرت مصادر مطلعة ان الاستهداف مصدره منطقة 47 في الريف الشمالي الغربي لمنطقة الشدادي بريف الحسكة.فيما اعتبر مراقبون ان الاستهداف مسرحية بالتعاون مع قسد، بعد اعلان الاخيرة وقف التعاون مع التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، بحسب زعمهم، للضغط على المجتمع الدولي لوقف العملية العسكرية التركية كونها ستكون سببا في عودة الفوضى وظهور التنظيم الارهابي داعش في المنطقة، وفق رأيهم.وفي هذا السياق تحاول قسد حاليا استثمار ورقة السجون والمخيمات اذ اعلنت توقف ٣٠ جمعية ومنظمة لاعمالها داخل مخيم الهول الذي تم استهدافها محيطها من قبل القوات التركية والخوف من عدم ضبط الامور وانتشار الفوضى خاصة ان المخيم يضم الالاف من عوائل التنظيم الارهابي داعش.واللافت في البيان هو انه الاول للقوات الامريكية الذي يتحدث عن تعرض قاعدة الشدادي للاستهداف خاصة ان القاعدة تعرضت بوقت سابق لاكثر من استهداف ولم تصدر القيادة الامريكية اي بيان بهذا الخصوص واكتفت بالبيانات الخاصة بتعرض القرية الخضراء في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور لمثل هذه الاستهدافات.وسبق الاستهداف للقاعدة امس دخول ٢٠ شاحنة الى القاعدة تحمل تعزيزات عسكرية وتحصينات كانت قادمة من القواعد الامريكية في الحسكة.وكانت قاعدة الشدادي تعرضت سابقا لهجمات مماثلة مصدرها منطقة تويمين في الجهة الشرقية لمدينة الشدادي بريف الحسكة القريبة من الحدود السورية العراقية.