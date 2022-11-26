كتيبة بلاطة تعلن استهداف قوات الاحتلال فجر اليوم

وأعلنت "كتيبة بلاطة"، أن مقاوميها أطلقوا صليات كثيفة من الرصاص تجاه قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، فجرا.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني مراد كعبي بعد اقتحام منزله في المخيم.

