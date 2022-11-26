الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:21

في السجون السعودية سيدات ينشدن الحرية

في السجون السعودية سيدات ينشدن الحرية
ويقول مراقبون أن ملف معتقلات الرأي في السعودية اخر بالانتهاكات الانسانية ويتم تجاهله بشدة من قبل النظام السعودي اذ يحتجز نحو ستين امرأة بعد أن كان يصل عددهن لأكثر من مئة امرأة، جميعها بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، سيدات يواجهن الكثير من التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي والتحرش الجنسي.

وبحسب مصادرنا فإنه من بين معتقلات الرأي، أسماء السبيعي ولينا الشريف وياسمين الغفيلي وعايدة الغامدي ورينا عبدالعزيز وهيلة القيصر ومي الطلق ولجين داغستاني وغيرهن كثير.

وفي هذا الصدد فقد وجهت منظمة سند مطالباتها للعالم بأسره للوقوف بجانب معتقلات الرأي اللواتي يواجهن أشد أنواع العنف داخل المعتقلات، والضغط على الرياض لمنحهن الحرية وإنهاء الظلم بحقهن.

وفي السياق فقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي وسما جديدا تصدرها وبقوة حيث دشن ناشطون على موقع تويتر حملة إلكترونية استخدموا خلالها وسم #اطلقوا_ضحايا_الازمة_الخليجية تأتي هذه الحملة التي تزامنا مع فعاليات كأس العالم في قطر لتذكر بمعتقلين سعوديين رفضوا فرض الحصار على قطر وطالبوا بعودة العلاقات معها منهم الشيخ سلمان العودة والصحفي سامي الثبيتي والمغرد الساخر ابو محمد البناخي، والصحفي خالد العلكمي والمنشد ربيع حافظ وآخرين

والسياق نفسه طالبتْ المنظمةُ الأوروبية السعودية لحقوقِ الإنسان وثلاثَ عشْرةَ منظمةً غيرَ حكومية السلطاتِ السعودية بالكشفِ عن مكانِ وجودِ الحقوقي المعتقل محمد القحطاني والإفراجِ الفوري عنه.

وفي رسالةٍ إلى سفاراتِ السعودية في كلٍ من برلين، وواشنطن، ولندن، وباريس، وجنيف، وإلى هيئةِ حقوقِ الإنسان الرسمية، أشارتْ المنظماتُ الحقوقية الى أنّ القحطاني يتعرّضُ للإخفاءِ القسري منذُ أكتوبر الفين واثنين وعشرين، معبِّرةً عن قلقِها البالغ على سلامتِه. وأكدتْ المنظماتُ أنّ العائلةَ تشتبهُ في عدمِ سماحِ السلطاتِ للقحطاني بالاتصالِ بهم كعقوبةٍ لتقديمِ شكوىً حولَ الاعتداءاتِ المتكرّرة التي تعرَّضَ لها في سجنِ الحائر.
رقم : 1027006
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفراغ الرئاسي في لبنان طويل.. طويل، رغم حماوة الاتصالات الفرنسية
الفراغ الرئاسي في لبنان طويل.. طويل، رغم حماوة الاتصالات الفرنسية
"عملية القدس المزدوجة"تشلَ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
"عملية القدس المزدوجة"تشلَ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
26 تشرين الثاني 2022
السيد الخامنئي: لن نقدّم التنازلات لأمريكا ووجود قوات الباسيج يؤكد أنّ الثورة ما زالت متجددة
السيد الخامنئي: لن نقدّم التنازلات لأمريكا ووجود قوات الباسيج يؤكد أنّ الثورة ما زالت متجددة
26 تشرين الثاني 2022
ما نتائج تفجيرات القدس على الاحتلال المرتبك أساساً؟
ما نتائج تفجيرات القدس على الاحتلال المرتبك أساساً؟
26 تشرين الثاني 2022
القائد العام للجيش الايراني: فكر التعبئة آلية فعالة لاحباط مؤامرات الأعداء
القائد العام للجيش الايراني: فكر التعبئة آلية فعالة لاحباط مؤامرات الأعداء
25 تشرين الثاني 2022
السجون الإسرائيلية تفتقد أدنى مقومات الإنسانية... الأسرى الفلسطينيين في خطر
السجون الإسرائيلية تفتقد أدنى مقومات الإنسانية... الأسرى الفلسطينيين في خطر
25 تشرين الثاني 2022
حملة مكافحة الفساد في حكومة محمد السوداني... الأبعاد والتحديات
حملة مكافحة الفساد في حكومة محمد السوداني... الأبعاد والتحديات
25 تشرين الثاني 2022
حقائق عن التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية
حقائق عن التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية
25 تشرين الثاني 2022
استراتيجية "حزب الله" الفعالة بفرض إرادته في قضية الترسيم البحري
استراتيجية "حزب الله" الفعالة بفرض إرادته في قضية الترسيم البحري
25 تشرين الثاني 2022
ضربات الحرس الثوري توقظ الانفصاليين من أحلامهم
ضربات الحرس الثوري توقظ الانفصاليين من أحلامهم
ابتسام الساحلي- اسلام تايمز
24 تشرين الثاني 2022
الاعلام العبري في قطر: غالبية الشعوب العربية لا تريدنا هنا!
الاعلام العبري في قطر: غالبية الشعوب العربية لا تريدنا هنا!
24 تشرين الثاني 2022
سلامي: من يريد أن يتجاوز على أمن بلادنا فسنغرقه
سلامي: من يريد أن يتجاوز على أمن بلادنا فسنغرقه
24 تشرين الثاني 2022
الشيخ عبد الهادي المخوضر يستمر بإضرابه عن الطعام والنظام الخليفي يصم آذانه
الشيخ عبد الهادي المخوضر يستمر بإضرابه عن الطعام والنظام الخليفي يصم آذانه
24 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما نتائج تفجيرات القدس على الاحتلال المرتبك أساساً؟
الشيخ عبد الهادي المخوضر يستمر بإضرابه عن الطعام والنظام الخليفي يصم آذانه
‘‘حرب العقول الاستراتيجية‘‘.... استراتيجية ‘‘حزب الله‘‘ الفعالة بفرض إرادته في قضية الترسيم البحري
العلاقات المصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘.. سلام مع وقف التنفيذ و توتر كبير