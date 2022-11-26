نائب لبناني: لن نتخلَّ عن فلسطين لو تخلى العرب والعالم كله عنها

وأضاف عزالدين: "العدو يعيش حالة القلق الوجودي، وهذا ما ورد على لسان قادة هذا العدو العسكرية والأمنية والسياسية".



ولفت، خلال لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني في منتدى الفكر والأدب في صور، إلى "أننا نعتبر أن ما يجري في الضفة الغربية، يشكّل تطوراً استراتيجياً وخياراً وسلوكاً"، مؤكدًا أنّ "محوراً بأكمله يمتد من إيران إلى لبنان مرورًا بالعراق واليمن وسوريا يقف وراء ما يجري في فلسطين".



وصرح: "أننا في المقاومة الإسلامية وحزب الله لن نتخلَّ عن فلسطين المقدسات وحق الشعب الفلسطيني لو تخلى العرب والعالم كله عنها".