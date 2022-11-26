أنقرة: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر

وقال أوقطاي، في كلمة أمام لجنة الموازنة في البرلمان التركي، أمس الجمعة، إنّ "التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضاً".



وأضاف أنّ "الموقف التركي المتمثل في إيلاء التعاون الإقليمي الأهمية أثمر فتح حقبة جديدة من العلاقات الثنائية بالإمارات والسعودية و"إسرائيل".



وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد صافح نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، الأحد الماضي.



وذكر اردوغان أن المصافحة التي جرت بينه وبين السيسي في قطر "كانت خطوة أولى نحو مزيد من تطبيع العلاقات بين البلدين".



وقال إردوغان، قبيل عودته من قمة العشرين في إندونيسيا، إنّ "من الممكن إعادة النظر في العلاقات بسوريا ومصر عقب الانتخابات التي تشهدها تركيا في حزيران/يونيو من العام المقبل".



بدورها، قالت الرئاسة المصرية إن الجانبين توافقا على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية.



يذكر أنّ مصر وتركيا عقدتا بضع جولات رسمية من أجل استئناف العلاقات الطبيعية بينهما، بعد سنوات من التوتر، لكن تلك المباحثات لم تصل حتى الآن إلى حسم نقاط الخلاف في شأن عدد من الملفات المتعلقة بالبحر المتوسط والأزمة الليبية وغيرها.