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السبت 26 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:44

انقرة تواصل عدوانها على على الأراضي السورية

انقرة تواصل عدوانها على على الأراضي السورية
وقالت مصادر محلية: إن “عدداً من قذائف المدفعية والهاون مصدرها الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفت صباح اليوم قريتي الزهيرية وخراب رشك بريف المالكية شمال مدينة الحسكة، كما استهدفت إحدى القذائف محيط معبر سيمالكا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وفي ريف الرقة قالت مصادر محلية: إن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين استهدفوا بعدد من القذائف قرية الهوشان بريف تل أبيض شمال الرقة، إضافة إلى استهداف محيط الطريق الدولي إم فور، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية”.

وشهدت الأيام الماضية كثافة في اعتداءات القوات التركية ومرتزقته على أرياف حلب والرقة والحسكة، ما تسبب باستشهاد وجرح عدد من المدنيين، إضافة إلى دمار في المنازل والمنشآت الحيوية آخرها كان خروج منشأة توليد كهرباء السويدية عن الخدمة جراء استهداف معمل غاز السويدية بريف مدينة المالكية من قبل الطيران التابع للاحتلال التركي.

في السياق كشفت وسائل إعلام تركية أن العمليةَ البرية التي تعتزم أنقرة تنفيذَها في سورية ستبدأ في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وسائل الإعلام أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عقد اجتماعا مع الحزب الحاكم، وقال إنّ العمليات العسكرية في شمال سوريا جرت بنجاح رغم عدم الحصول على الدعم المطلوب من روسيا والولايات المتحدة.

كما أرسلت القوات الأميركية دورية عسكرية مكونة من عدة عربات مدرعة إلى منطقة الشدادي بريف محافظة الحسكة الجنوبي شمال شرقي سورية، وذلك بعد ساعات من استهداف القاعدة بصواريخ مجهولة المصدر.
مصدر : وكالات
رقم : 1027037
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