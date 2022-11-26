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السبت 26 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:45

الباكستانيون يلبون دعوة عمران خان

الباكستانيون يلبون دعوة عمران خان
ونشر حزب "تحريك إنصاف" الذي يقوده عمران خان، عبر حسابه في "تويتر"، صوراً وفيديوهات لتجمع الآلاف من أنصاره وهم في طريقهم للمشاركة في "المسيرة الطويلة" بمدينة روالبندي التي يشارك فيها عمران خان بنفسه.

ونشر الحزب مقطع فيديو قال إنّه لموكب عمران خان وهو "يغادر منزله في حي زمان بارك" بمدينة لاهور.

وفي وقت سابق، نقل الحزب عن خان قوله في تغريدة: "حياتي في خطر. ورغم إصابتي أنا ذاهب إلى روالبندي من أجل الأمة. أمتي ستأتي إلى روالبندي من أجلي".

وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، استأنف الحزب مسيرته المناهضة للحكومة نحو العاصمة إسلام أباد، من النقطة التي تعرض فيها عمران خان لمحاولة الاغتيال بمنطقة وزير أباد شمال شرقي مقاطعة البنجاب التي يحكمها الحزب.

وقاد المسيرة نائب رئيس الحزب، وزير الخارجية الأسبق شاه محمود قريشي، بدلاً من خان الذي أصيب في ساقيه بأربع رصاصات وشظايا.

ونجا خان من محاولة اغتيال، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، استهدفته في إقليم البنجاب، وتعرض خلالها لإصابات طفيفة، فيما قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب "تحريك إنصاف" فيصل جاويد.

وحثّ خان أنصاره على مواصلة الاحتجاجات حتى استقالة المسؤولين الذين اتهمهم بالتورط في الهجوم عليه.

واعترف المهاجم في مقطع مصور، لاحقاً، أنّه أراد قتل عمران خان بسبب "تضليله الجماهير"، مؤكداً أنّه تصرف بشكل منفرد ومن تلقاء نفسه.
مصدر : وكالات
رقم : 1027038
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