اعلام الاحتلال يعترف بفشل جهاز "الشاباك" في عملية القدس

كشف المعلق العسكري في قناة “كان” العبرية، روعي شارون، أن “فشلاً أمنياً خطيراً في جهاز الشاباك، تسبب في اختراق كاميرات المراقبة في منطقة عمليات التفجير” في القدس المحتلة.



وقال شارون، نقلاً عن مصادر أمنية صهيونية، “أن إهمالاً في متابعة كاميرات المراقبة تسبب في اختراقها، إذ إن الجهات الأمنية فرغت كاميرات المراقبة بعد ساعات طويلة من عملية التفجير بعد أن اكتشف شخص فجأة وجود كاميرات في المكان”، مشيراً إلى أن “السايبر” اخترق الكاميرات وقام ببث جزء من العملية، ما تسبب في إحراج للمنظومة الأمنية”.



وأكد شارون أن اختراق الكاميرات لم يكن بسبب القدرات العالية للهاكرز، بل بسبب الإهمال “الإسرائيلي”. يُشار إلى أنه فشلت أجهزة أمن الاحتلال حتى اللحظة، في التوصل إلى “طرف خيط” بشأن عملية القدس المزدوجة، رغم مرور عدة أيام على تنفيذها.



وكان قد ضرب انفجاران مزدوجان محطتين للحافلات في القدس المحتلة الأربعاء، ما أدّى إلى مقتل مستوطن صهيوني وإصابة 23 آخرين.