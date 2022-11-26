رؤساء السلطات الثلاث يشيدون بتفاني قوات التعبئة في حماية البلاد وامنها

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد، اليوم السبت باستضافة رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية "السيد ابراهيم رئيسي"، وحضور رئيس السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي"؛ حيث استعرضوا اهم الآليات والمحاور في سياق تظافر الجهود بين هذه السلطات.



واكد الرؤساء الثلاث، ايضا، ضرورة الامتثال الى تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية بهدف تعزيز الوعي والجاهزية والترويج لروح وثقافة التعبئة الشعبية في ايران.



وعلى صعيد اخر، دعا "رئيسي" و"قاليباف" الى مزيد ترسيخ من التعاون بين الحكومة والبرلمان من اجل التسريع في وتيرة الاجراءت الخاصة بوضع الخطة التنموية السابعة للبلاد.