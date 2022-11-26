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السبت 26 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:29
البحرين.. بلدة السنابس تناصر المعتقل حسن مشيمع
و يواصل أهالي معتقلي الرأي في منطقة السنابس ودمستان تحركاتهم السلمية للمطالبة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
واكد أهالي معتقلي الرأي في منطقتي السنابس ودمستان علی ضرورة الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
مصدر :
وكالات
رقم :
1027061
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