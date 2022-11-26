البحرين.. بلدة السنابس تناصر المعتقل حسن مشيمع

اسلام تايمز (البحرين) - اعاد حساب "البحرين اليوم" في تويتر نشر مقطع فيديو لأهالي بلدة السنابس الذين يتظاهرون وينددون بالاهمال الطبي المتعمد بحق الأستاذ حسن مشيمع وتضامنا معه ومع الرموز القادة وجميع السجناء السياسيين ومطالبة بالإفراج عنهم دون قيدٍ أو شرط.