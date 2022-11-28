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الاثنين 28 تشرين الثاني 2022 ساعة 09:31

الافراج عن العديد من معتقلي احداث الشغب في كردستان وكرمان والبرز

الافراج عن العديد من معتقلي احداث الشغب في كردستان وكرمان والبرز
وقال رئيس النيابة القضائية في محافظة كردستان غرب ايران: انه عقب الامر الصادر عن رئيس القضاء بالافراج عن سجناء اعمال الشغب الاخيرة الذين تنطبق عليهم شروط الرافة وتخفيف العقوبة القانونية ، فقد عاد 18 سجينا بالمحافظة الى احضان اسرهم.

واضاف حجة الإسلام سيد حسين حسيني ، في تصريح له مساء الأحد: إن رئيس القضاء ، وبعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب ويلز في المونديال امر بتخفيف العقوبة وتطبيق العفو القانوني عن معتقلي أعمال الشغب الأخيرة ، وفي هذا الصدد تم الافراج عن 18 معتقلا بعد مراجعة ملفاتهم.

وأكد قائلا: أن الأشخاص الذين أضرموا النيران ودمروا الممتلكات العامة والخاصة في أعمال الشغب الأخيرة بالمحافظة لن يشملهم هذا العفو.

واعلن بانه تم الافراج عن 86٪ من المعتقلين في اعمال الشغب في محافظة كردستان وشدد في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع مرتكبي اعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة ، واضاف: مثلما اكد رئيس القضاء فانه سيتم التعامل بحزم مع العناصر الرئيسية والمحرضين والمرتكبين لاعمال التخريب والترويع والتهديد وفق القانون.

وأعرب حجة الإسلام حسيني عن أمله في أن يستفيد المزيد من المعتقلين من الرافة القانونية بعد مراجعة ملفاتهم.

من جانبه قال رئيس النيابة القضائية في محافظة كرمان جنوب شرق ايران: انه تم الافراج عن 6 معتقلي اعمال الشغب الاخيرة بضمانات قانونية ، وسيتم اتخاذ اجراءات للافراج عن 25 سجينا بجرائم اخرى.

وقال حجة الإسلام إبراهيم حميدي في تصريح له يوم الاحد: عقب فوز المنتخب الوطني لكرة القدم وتماشيا مع تنفيذ أمر رئيس جهاز القضاء بشأن استفادة السجناء من الرافة القانونية ، فقد تم عقد اجتماع على الفور في هذا الصدد بحضور المسؤولين القضائيين بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم الاحد، بعد دراسة الملفات، اتخاذ إجراءات لتخفيف الاحكام والافراج بكفالة عن المتهمين الذين تسمح ظروف ارتكابهم للجريمة.

واعتبر حميدي الأمر الأخير الذي أصدره رئيس القضاء خطوة مهمة في خلق الوحدة والحيوية الاجتماعية وقال: الوحدة بين الشعب والمسؤولين كانت العامل الأهم في هزيمة الأعداء في السنوات الأخيرة.

وصرح هذا المسؤول القضائي في محافظة كرمان أن الأعداء يسعون دائمًا إلى تدمير الوحدة في المجتمع ، وقال: وفقًا للإحصاءات ، أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لتدمير جمهورية إيران الإسلامية ، ولكن بحمد الله ، لم تتمكن من تنفيذ المخطط الشرير حتى الآن وفشلت في ذلك.

بدوره قال رئيس النيابة القضائية في محافظة البرز غرب طهران انه تم الافراج عن 57 سجينا في هذه المحافظة بعد الامر الخاص الصادر عن رئيس جهاز القضاء بالمساعدة في الافراج عن السجناء الذين تتوفر لديهم شروط الرافة القانونية.

وأوضح حسين فاضلي هريكندي الإجراءات المتخذة بعد الأمر الخاص الصادر من رئيس جهاز القضاء عقب فوز المنتخب الإيراني لكرة القدم ، بشأن المساعدة في إطلاق سراح السجناء: تم ادراج هذا الأمر على الفور في جدول الأعمال من أجل تمهيد الطريق للإفراج عن السجناء الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة ، بمن فيهم الموقوفين على صلة بأعمال الشغب الأخيرة في بالمحافظة، وبعد الاطلاع على ملفاتهم، تم الإفراج عن 57 سجينًا من بينهم عدد من المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة في محافظة البرز ، ممن توفرت لديهم شروط الاستفادة من الرافة القانونية.

وأكد أن هذه الرافة القانونية لن تشمل قطعا الذين هاجموا المدافعين عن الأمن أو ادوا الى استشهادهم او اصابتهم، وكذلك الذين دمروا أو أشعلوا النار في الممتلكات العامة والخاصة.
مصدر : وكالات
رقم : 1027280
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