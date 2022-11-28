الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:57

ميقاتي يدعم ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية

ميقاتي يدعم ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية
واعتبر ان ما يحصل في مجلس النواب هو عمل دستوري طبيعي من جانب بري والنصاب بأكثرية الثلثين ضرورة ومجلس النواب يجب أن يكون بحالة انعقادٍ دائم لانتخاب رئيس، وبري دعا إلى التوافق والحوار، لكن البعض رفض ذلك.

ورأى في حديث تلفزيوني أنه من الضروري وجود رئيس جمهورية في لبنان ولن تستقيم الأمور قبل ان تكتمل المنظومة الدستورية ونحاول أن نفرمل الانهيار ونقوم بصيانة نظام مهترئ.

وأكد ان بري وفرنجية يستطيعان أن يشكّلا ثنائياً ناجحاً وأفضّل ان يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل، وفرنجية لديه قدرة على الانفتاح على العالم العربي ويمكنه ان يصلح كلّ الامور.

واعتبر انه مؤتمنٌ على دوره وموقعه كرئيسٍ للحكومة وأنه لا يأخذ مكان فخامة رئيس الجمهوريّة.

واضاف ميقاتي مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائمة لحين انتخاب رئيس وأحد رؤساء الدول قال لي: اذا لن تتكلوا على أنفسكم لا أحد سوف “يسأل عنكم” والطرفان السعودي والفرنسي أكّدا لي ضرورة انتخاب رئيس.

كلام ميقاتي عن دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية يفتح باب التساؤل عما إذا كان مجرد موقف شخصي لتأكيد تبني الترشيح أم أنه تعبير عن تقدم يحرزه اسم فرنجية في الأوساط الداخلية والخارجية.
مصدر : وكالات
رقم : 1027300
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
28 تشرين الثاني 2022
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
28 تشرين الثاني 2022
هل تستخدم قطر سلاح الاستثمار في مواجهة الهجمة الإعلامية البريطانية؟
28 تشرين الثاني 2022
العلاقات الأردنيّة مع الاحتلال ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في بحر عاصف.. الأسباب والتداعيات؟
28 تشرين الثاني 2022
الفراغ الرئاسي في لبنان طويل.. طويل، رغم حماوة الاتصالات الفرنسية
الفراغ الرئاسي في لبنان طويل.. طويل، رغم حماوة الاتصالات الفرنسية
26 تشرين الثاني 2022
"عملية القدس المزدوجة"تشلَ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
"عملية القدس المزدوجة"تشلَ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
26 تشرين الثاني 2022
السيد الخامنئي: لن نقدّم التنازلات لأمريكا ووجود قوات الباسيج يؤكد أنّ الثورة ما زالت متجددة
السيد الخامنئي: لن نقدّم التنازلات لأمريكا ووجود قوات الباسيج يؤكد أنّ الثورة ما زالت متجددة
26 تشرين الثاني 2022
ما نتائج تفجيرات القدس على الاحتلال المرتبك أساساً؟
ما نتائج تفجيرات القدس على الاحتلال المرتبك أساساً؟
26 تشرين الثاني 2022
القائد العام للجيش الايراني: فكر التعبئة آلية فعالة لاحباط مؤامرات الأعداء
القائد العام للجيش الايراني: فكر التعبئة آلية فعالة لاحباط مؤامرات الأعداء
25 تشرين الثاني 2022
السجون الإسرائيلية تفتقد أدنى مقومات الإنسانية... الأسرى الفلسطينيين في خطر
السجون الإسرائيلية تفتقد أدنى مقومات الإنسانية... الأسرى الفلسطينيين في خطر
25 تشرين الثاني 2022
حملة مكافحة الفساد في حكومة محمد السوداني... الأبعاد والتحديات
حملة مكافحة الفساد في حكومة محمد السوداني... الأبعاد والتحديات
25 تشرين الثاني 2022
حقائق عن التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية
حقائق عن التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية
25 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
هل تستخدم قطر سلاح الاستثمار في مواجهة الهجمة الإعلامية البريطانية؟