الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:10

ارتفاع عدد النازحين اليمنيين لأكثر من 5 ملايين وسط معاناة متفاقمة

ارتفاع عدد النازحين اليمنيين لأكثر من 5 ملايين وسط معاناة متفاقمة
وأوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات بمجلس الشؤون الإنسانية، يوم الأحد، أن عدد الأسر النازحة بلغت 740 الفاً و122 أسرة، فيما وصل عدد الأفراد النازحين إلى خمسة ملايين و159 ألفاً و560 فرداً في 15 محافظة.

ولفت التقرير إلى أن مليوناً و168 ألفاً و664 فرداً نازحاً لا يحصلون على مساعدات حتى اللحظة، رغم المطالبة المستمرة للمنظمات بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها تجاه النازحين.

وبين أن عدد النازحين في أمانة العاصمة 694 ألفاً و127 نازحاً، كما بلغ عدد النازحين في محافظة الحديدة 944 ألفاً و916 فرداً، في حين وصل عددهم في محافظة حجة إلى 791 ألفاً و147 نازحاً، وفي محافظة صعدة 512 ألفاً و526 شخصاً من النازحين.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد النازحين في محافظة تعز 511 ألفاً و231 نازحاً، وفي محافظة عمران 294 ألفاً و455 فرداً، ومحافظة ذمار 275 ألفاً و191 شخصاً نازحاً، كما وصل عدد النازحين في محافظة إب إلى 226 ألفاً 177 نازحاً.

وفي محافظة صنعاء وصل عدد النازحين إلى 211 ألفاً 253 نازحاً، وفي محافظة الجوف بلغ عددهم 219 ألفاً و219 فرداً، والبيضاء 124 ألفاً و432 حالة نازحة.

وذكر تقرير مجلس الشؤون الإنسانية، أن عدد النازحين في محافظة مأرب بلغ 155 ألفاً و22 نازحاً، ووصل عددهم في محافظة ريمة إلى 62 ألفاً و608 نازحين، وفي محافظة المحويت 54 ألفاً و915 نازحاً، والضالع 82 ألفاً و341 نازحاً.
مصدر : وكالات
رقم : 1027303
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
28 تشرين الثاني 2022
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
28 تشرين الثاني 2022
هل تستخدم قطر سلاح الاستثمار في مواجهة الهجمة الإعلامية البريطانية؟
28 تشرين الثاني 2022
العلاقات الأردنيّة مع الاحتلال ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في بحر عاصف.. الأسباب والتداعيات؟
28 تشرين الثاني 2022
الفراغ الرئاسي في لبنان طويل.. طويل، رغم حماوة الاتصالات الفرنسية
الفراغ الرئاسي في لبنان طويل.. طويل، رغم حماوة الاتصالات الفرنسية
26 تشرين الثاني 2022
"عملية القدس المزدوجة"تشلَ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
"عملية القدس المزدوجة"تشلَ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
26 تشرين الثاني 2022
السيد الخامنئي: لن نقدّم التنازلات لأمريكا ووجود قوات الباسيج يؤكد أنّ الثورة ما زالت متجددة
السيد الخامنئي: لن نقدّم التنازلات لأمريكا ووجود قوات الباسيج يؤكد أنّ الثورة ما زالت متجددة
26 تشرين الثاني 2022
ما نتائج تفجيرات القدس على الاحتلال المرتبك أساساً؟
ما نتائج تفجيرات القدس على الاحتلال المرتبك أساساً؟
26 تشرين الثاني 2022
القائد العام للجيش الايراني: فكر التعبئة آلية فعالة لاحباط مؤامرات الأعداء
القائد العام للجيش الايراني: فكر التعبئة آلية فعالة لاحباط مؤامرات الأعداء
25 تشرين الثاني 2022
السجون الإسرائيلية تفتقد أدنى مقومات الإنسانية... الأسرى الفلسطينيين في خطر
السجون الإسرائيلية تفتقد أدنى مقومات الإنسانية... الأسرى الفلسطينيين في خطر
25 تشرين الثاني 2022
حملة مكافحة الفساد في حكومة محمد السوداني... الأبعاد والتحديات
حملة مكافحة الفساد في حكومة محمد السوداني... الأبعاد والتحديات
25 تشرين الثاني 2022
حقائق عن التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية
حقائق عن التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية
25 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
هل تستخدم قطر سلاح الاستثمار في مواجهة الهجمة الإعلامية البريطانية؟