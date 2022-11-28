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الاثنين 28 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:14

تبون: لفتح تحقيق في تدهور النقل البحري ومحاسبة المسؤولين

تبون: لفتح تحقيق في تدهور النقل البحري ومحاسبة المسؤولين
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تم خلاله دراسة ورقة طريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأمر تبون بـ "فتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات".

كذلك وجه الرئيس الجزائري بدمج الشركتين الوطنيتين كنان متوسطية "Cnan Med" و كنان شمال "Cnan Nord" المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة "مع إعادة النظر جذريا في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة في غضون شهر".

وأعطى تبون "تعليمات بالعمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل، الى جانب فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة في البحرية، ولا سيما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن".
مصدر : وكالات
رقم : 1027327
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