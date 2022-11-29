قائد الدفاع الجوي: ايران لها الكلمة الاولى في العالم في مجال المعدات محلية الصنع

وفي تصريحه الاثنين على هامش زيارته لمنطقة الدفاع الجوي جنوب غرب البلاد ، اكد العميد صباحي فرد إن الدفاع الجوي للبلاد يتقدم كل يوم ، وقال: لا يمكن مقارنة الأوضاع الحالية للدفاع الجوي بسنوات الدفاع المقدس الثماني ولا حتى بالبارحة.



واضاف: ان دور الدفاع الجوي خلال الحرب المفروضة كان مهما وبارزا ولم يتم تنفيذ أي عملية إلا بالتنسيق وتحت مظلة الدفاع الجوي.



وصرح العميد صباحي فرد قائلا: خلال الفترة الاخيرة أظهرنا للعالم انجازا قويا وباعثا على الفخر فيما يتعلق بمنظومة الدفاع الصاروخي "باور 373 ". إيران هي الأولى في العالم من حيث المعدات محلية الصنع بنسبة 100٪. إنه لأمر رائع زيادة مدى المنظومة إلى أكثر من 300 كيلومتر. ادعت دولة أو دولتان أن لديهم معدات بهذه القوة ويمكنهم القيام بذلك ، لكننا أطلقنا الصاروخ واثبتنا قدرتنا في الممارسة العملية.



وتابع قائد قوة الدفاع الجوي: هذا المسار مستمر ولم ولن يتوقف. القوى العظمى قيد الاضمحلال الواحدة تلو الأخرى. بالطبع ، أمريكا ليست قوة عظمى ، إنها مجرمة. هناك الكثير من اعمال القتل والنهب والعدوان والعنف في ملف اميركا والكيان الصهيوني البغيض.

