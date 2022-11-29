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الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:38

3 شهداء منهم شقيقان و21 إصابة في رام الله والخليل

3 شهداء منهم شقيقان و21 إصابة في رام الله والخليل
ففي رام الله، أعلنت وزارة الصحة ،صباح الثلاثاء، استشهاد الشقيقين جواد (22 عاما) وظافر (21 عامًا) عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الشهيد الريماوي قضى جراء إصابته برصاصة في الحوض، في حين أصيب شقيقه ظاهر برصاصة في الصدر وأعلن عن استشهاده بعد قليل من وصوله المستشفى.

وفي الخليل، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن مفيد محمد اخليل (44 عامًا) -فجر اليوم- متأثراً بإصابته بعيار ناري في رأسه بعدما استهدفته قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر في الخليل.

3 شهداء منهم شقيقان و21 إصابة في رام الله والخليل

كما أشارت مصادر صحفية بأن: ان عشرات الجيبات العسكرية لقوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، منتصف الليل، وسط إطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، وسرعان ما اندلعت مواجهات شديدة أصيب خلالها 22 مواطنا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر تسجيل ٢٢ إصابة خلال مواجهات بيت أمر، منها ٩ إصابات بالرصاص الحي، ٦ بالغاز، وإصابتان سقوط، و٥ بالمطاط.

وأفادت وزارة الصحة أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، أحدهم (مفيد اخليل) إصابته خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة متوسطة في الكتف، وأخرى في الصدر، وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة في القدم، وأخرى في الساق.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن مواجهات وإطلاق نار شديد وقع بعد أن علق جيبان عسكريان في البلدة.

وأضافت الإذاعة إن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى البلدة لإخراج الجيبين.
مصدر : وكالات
رقم : 1027473
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