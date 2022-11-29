الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:04

تركيا تعلن شروطها للتراجع عن العملية العسكرية شمالي سوريا

تركيا تعلن شروطها للتراجع عن العملية العسكرية شمالي سوريا
وأوضحت المصادر أن تركيا اشترطت انسحاب ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من منبج وعين العرب كوباني وتل رفعت في شمال سوريا.

وأضافت المصادر أن أنقرة اشترطت أيضا عودة المؤسسات الرسمية السورية بديلا عن “قوات سوريا الديمقراطية”، بما فيها القوات الأمنية وحرس الحدود.

وذكرت المصادر نفسها أن تركيا أعطت مهلة زمنية لتلبية شروطها، وإلا فإن البديل سيكون عملية عسكرية تشمل المناطق المذكورة.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها عقب اجتماع للحكومة أمس الاثنين أن بلاده لن تحصل على إذن من أحد لمحاربة ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية، وأنها لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن تركيا.

وقال أردوغان إنه لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية التي تهدف إلى “توسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية”، مؤكدا أن هذه “العمليات لا تستهدف أحدا بسبب عرقه أو دينه”.

وأضاف أنه “لم يعد مقبولا تقديم بعض الدول الغربية الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف الأراضي التركية”، وأن بلاده ليست مضطرة “لتحمل رياء القوى الداعمة من خلال تغيير أسماء التنظيمات لتبرير دعمها”.

هذا وعززت تركيا وقسد قواتهما العسكرية شمالي سورية، وقال مسؤولون أتراك إن الجيش لا يحتاج إلا لأيام قليلة ليكون جاهزا لعملية توغل بري في شمال سوريا، وإن من المحتمل اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماع لمجلس الوزراء. ياتي ذلك بعد أن رفضت قسد الوساطة الروسية لإيقاف القصف التركي في الشمال السوري مقابل انتشار القوات السورية بدلا عنها على الحدود.
رقم : 1027479
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السوداني: لن نسمح بتهديد أمن إيران من العراق ولن ننسى دعمها ضد داعش
السوداني: لن نسمح بتهديد أمن إيران من العراق ولن ننسى دعمها ضد داعش
تصريحاتٌ شديدة اللهجة.. ما الذي ينتظر التحالف السعودي الإماراتي؟
تصريحاتٌ شديدة اللهجة.. ما الذي ينتظر التحالف السعودي الإماراتي؟
29 تشرين الثاني 2022
سجل إخفاقات السعودية في المشاريع الاقتصادية والمصير الغامض لرؤية 2030
سجل إخفاقات السعودية في المشاريع الاقتصادية والمصير الغامض لرؤية 2030
29 تشرين الثاني 2022
قطر تضخ دماءً جديدةً في عروق الاقتصاد التركي الراكد.. أردوغان يحاول إنقاذ عرشه
قطر تضخ دماءً جديدةً في عروق الاقتصاد التركي الراكد.. أردوغان يحاول إنقاذ عرشه
29 تشرين الثاني 2022
مملكة السجون: الإخفاء القسري سياسة سعودية ممنهجة
مملكة السجون: الإخفاء القسري سياسة سعودية ممنهجة
29 تشرين الثاني 2022
مساعد الخارجية: ايران لا تنسى ولا تغفر للضالعين في جريمة الهجمات الكيمياوية ضدها
مساعد الخارجية: ايران لا تنسى ولا تغفر للضالعين في جريمة الهجمات الكيمياوية ضدها
29 تشرين الثاني 2022
قاليباف: ثقافة التعبئة ثقافة إنقاذ الوطن والتغلب على المشاكل
قاليباف: ثقافة التعبئة ثقافة إنقاذ الوطن والتغلب على المشاكل
29 تشرين الثاني 2022
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
28 تشرين الثاني 2022
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
28 تشرين الثاني 2022
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
28 تشرين الثاني 2022
هل تستخدم قطر سلاح الاستثمار في مواجهة الهجمة الإعلامية البريطانية؟
28 تشرين الثاني 2022
العلاقات الأردنيّة مع الاحتلال ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في بحر عاصف.. الأسباب والتداعيات؟
28 تشرين الثاني 2022
الفراغ الرئاسي في لبنان طويل.. طويل، رغم حماوة الاتصالات الفرنسية
الفراغ الرئاسي في لبنان طويل.. طويل، رغم حماوة الاتصالات الفرنسية
26 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
هل تستخدم قطر سلاح الاستثمار في مواجهة الهجمة الإعلامية البريطانية؟