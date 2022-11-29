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الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:51

رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي

رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي
وبعد انتهاء مراسم الاستقبال سیبدأ الاجتماع الثنائي بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي وستناقش الوفود الاقتصادية والسياسية للبلدين القضايا الثنائية والإقليمية والتعاون المشترك في هذه المجالات.

ووصل محمد شياع السوداني إلى طهران اليوم الثلاثاء على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى عبر مطار مهر أباد ، وكان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية الايراني "سيد احسان خاندوزي".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمره الصحفي أمس الاثنين زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي لطهران واوضح: هذه الزيارة تأتي في اطار التنسيق المشترك بين البلدين واستمرارا لتعاون بينهما وسيعقد اجتماع لجان مشتركة على اعلى المستويات.

کما اعلن مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية في الشؤون السياسية "محمد جمشيدي"، الأحد الماضي زيارة رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، إلى طهران ، على رأس وفد اقتصادي وسياسي بدعوة رسمية من الرئيس اية الله "إبراهيم رئيسي".

وقال جمشيدي في تصريح لمراسل إرنا ، ان رئيس الجمهورية، سيستقبل رئيس الوزراء العراقي في مجمع سعد آباد الثقافي والتاريخي بطهران.

وأضاف إن السوداني سيعقد اجتماعات رسمية خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا وسيتم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين طهران وبغداد.

ووصف جمشيدي العلاقات الإيرانية مع دول الجوار في العام الماضي بأنها جيدة جدا وعلى مستوى عال، مضيفا: إن العلاقات الدولية والسياسة الخارجية الإقليمية وتحسين العلاقات مع الجيران هو أهم جزء في السياسة الخارجية للحكومة الحالية، وهذا النهج مستمر بشكل جيد.

وتابع، ان الحكومة الثالثة عشرة ترحب بأي دولة ترغب في التعاون والحوار مع إيران.
رقم : 1027492
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