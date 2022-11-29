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الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:02

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .. معاناة وآمال أهالي غزة

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .. معاناة وآمال أهالي غزة
وقالت مصادر صحفية في غزة، إن الفلسطينيين في القطاع يعانون بشكل كبير، حيث مازالت هناك بيوتا مهدمة منذ العدوان على القطاع في عام 2016، وكذلك ان القطاع منهك اقتصاديا، لذا هو بحاجة فعليه لكل آليات التضامن والتكافل الدولي معه على الأقل ليعيش المواطن فيه دون أن يعد العد التنازلي لبدء أي عدوان جديد، بعد ما تولت أكثر حكومة فاشية وإرهابية بزاعمة "نتنياهو" سدة الحكم في كيان الاحتلال.

وأوضحت المصادر إن الفلسطينيين في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يريدون أن تتجه كل أنظار العالم لقضيتهم ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء غطرسة وبطش كيان الاحتلال بحقهم.

وأشارت المصادر، اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ستكون هناك فعاليتين أمام مقر الأمم المتحدة، الأولى لكافة الفصائل الفلسطينية ويتخللها هتافات ومؤتمر صحفي والثانية، ستكون مسيرة راجلة من قبل شباب القطاع، يتخللها مؤتمرين باللغة العربية والإنجليزية مع تسليم رسالة لسكرتير مقر الامم المتحدة في القطاع.
رقم : 1027495
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