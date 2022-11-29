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الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:04

رئيسي: العلاقات بين ايران والعراق متجذرة وعميقة

رئيسي: العلاقات بين ايران والعراق متجذرة وعميقة
واضاف رئيس الجمهورية ،اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" في مجمع سعداباد التاريخي- الثقافي بطهران، اضاف ان العلاقات الإيرانية العراقية ليست عادية بل ذات جذور عميقة قائمة على القيم ومعتقدات الشعبین الايراني والعراقي.

واعرب الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي عن امله برفع مستوى العلاقات بين طهران وبغداد في ظل الحكومة العراقية الجديدة واصفا مكانة العراق بانها مهمة لإرساء السلام والأمن والإستقرار بالمنطقة .

واعتبر ان حضور رئيس الوزارء العراقي محمد شياع السوداني في ايران يشكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية مضيفا ان هناك العديد من القضايا التي ستتم مناقشتها ونأمل بأن تشكل الزيارة منطلقا لتبادل الوفود .

من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي ان زيارتنا هي لادامة اواصر العلاقات الخارجية بين البلدين وهو مايحتم علينا العمل والتنسيق المشترك في مختلف المجالات واضاف : هذا ما يدفعنا الى التنسيق لمحاربة الارهاب والتطرف والمخدرات التي تهدد شعوب المنطقة .
مصدر : وكالات
رقم : 1027508
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