?> السوداني: لن نسمح بتهديد أمن إيران من العراق ولن ننسى دعمها ضد داعش - اسلام تايمز

وأضاف السوداني "سنبحث العلاقات في جميع المجالات والأوضاع بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "العراق لاينسى دعم طهران له منذ العام 2003 والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".

وشدد السوداني على أن الزيارات واللقاءات ضرورية للدفع بتفعيل الانشطة في جميع المجالات بين إيران والعراق، معتبراً "الملف الاقتصادي يحظى أهمية كبيرة لدى الحكومة، ونثمن موقف إيران بدعم العراق في إمدادات الغاز".

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم إلى طهران في أول زيارة له إلى إيران في ثالثة محطة خارجية لدولة مجاورة بعد زيارته الأردن والكويت.

بدوره، اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن زيارة الأخير الى العاصمة طهران تعتبر نقطة تحول في العلاقات الثنائية.

وقال رئيسي خلال المؤتمر عقب محادثات مع السوداني في مكتب الرئاسة الإيراني "زيارة السوداني إلى طهران تعتبر نقطة تحول في العلاقات الثنائية"، مضيفاً "هذا الزيارة ستساعد في حل المشاكل العالقة بين البلدين".

وتابع "لاشك انها خطوة كبيرة ستساعد كثيراً في تعزيز العلاقات وتنفيذ التوافقات السابقة بين البلدين لاسيما صادرات الكهرباء والغاز للعراق".

ورأى رئيسي أن مكانة العراق مكانة هامة في إرساء الاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى أن "العلاقة بين العراق وإيران تاريخية".

وأضاف رئيسي "نعمل مع العراق لمكافحة المجاميع الإرهابية والتصدي لأي عمل يهدد الأمن في البلدين"، في إشارة إلى الإنفاصليين الأكراد الذين يتمركزون في إقليم كردستان شمال العراق.

وأوضح الرئيس الإيراني إن "حضور القوات الأجنبية في المنطقة يزيد من مخاطر الأمن فيها"، مبيناً أن "أمن المنطقة واستقرارها وسلامها يجب أن يكون من مسؤولية أهلها، ووجود الأجانب فيها لا يخلق الأمن".

وقال التلفزيون الإيراني، إن السوداني وصل إلى مطار مهر آباد الدولي وسط طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأضاف إن "وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي كان في استقبال السوداني والوفد المرافق له في مطار مهر آباد".

ويرافق السوداني في زيارته، فؤاد حسين وزير خارجية العراق وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي.