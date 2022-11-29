وزير الصحة: ایران تحتل المرتبة الأولى في المؤشرات الصحية في المنطقة

وأضاف بهرام عين اللهي في الاجتماع المشترك الأول لمساعدي ومستشارى ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة الصحة حول موضوع "دراسة أداء وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الحكومة الثالثة عشرة" الذي عقد في قاعة المؤتمرات الشهيد الحاج قاسم سليماني بمقر وزارة الصحة: التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم ثلاث مراحل إدارية مهمة ويجب أن يكون التقييم متعدد المستويات وألا يعتمد فقط على نظام الكمبيوتر.



واشار وزير الصحة إلى نمو معايير الصحة وجودة الرعاية الصحية للشعب الايراني بعد الثورة الإسلامية وقال: ​​تم الإعلان في مؤتمر القاهرة لمنظمة الصحة العالمية أن إيران تحتل المرتبة الأولى في مؤشرات الصحة على صعيد المنطقة.