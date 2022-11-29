سيول جدة تبدد رؤية ابن سلمان الوهمية

وقد شهدت مدينة جدة غربي السعودية، سيولا تسببت في غرق العديد من المنازل والسيارات، كما جرى عام 2009.



ولليوم الثالث على التوالي لا يزال الناشطون على تويتر ينشرون صورا ومقاطع فيديو توثق الأضرار الناجمة عن السيول، من تكدس للسيارات فوق بعضها، وتضرر في المحلات التجارية، وتسريب المياه للمنازل وغيرها.



واستنكر النشطاء عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسمي #سيول_جدة، #جده_تغرق، استمرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الحديث عن مشاريعه الضخمة الوهمية، مثل مشروعي "نيوم"، وذا لاين، وغيرهما، في أعقاب الفشل المتكرر في السيطرة على السيول وتجنيب مدينة جدة آثارها.



وفي السياق انتقد ماقاله موالون للنظام ومهتمين بالطقس أن ما حدث يأتي ضمن الكوارث الطبيعية التي تحصل في أي بقعة على الأرض، وأن الغضب الذي أعقب السيول يحمل مبالغات وتهويلا، معربين عن رفضهم لتلك المبررات التي يسوقها هؤلاء عبر تغريداتهم على حساباتهم على تويتر.



وذكروا ولي العهد السعودي بأحلامه وطموحاته التي قدمها للشعب من خلال إعلانه عن رؤية 2030، مؤكدين أن هذه الرؤية هي التي كانت تحمل مبالغات، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين والمتورطين في الفساد الذي نتج عنه فشل ذريع في التعامل مع الكوارث الطبيعية.



وذكر ناشطون بأن محاسبة الفاسدين بعد كارثة سيول جدة عام 2009 كانت من مطالب "جمعية حسم" التي اعتقل النظام السعودي أعضاءها واحدا تلو الآخر، وما زال يتحفظ عليهم، فيما أفنى بعضهم حياته داخل المعتقل، ولم يحاسب أحد أو تحل المشكلة حتى اليوم.



وقال المتحدث بالمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ إن الحالة المطرية التي تأثرت بها جدة شديدة الغزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



وأضاف القحطان: "استمرت الأمطار حوالي 8 ساعات، وهذه الحالة تعد الأعلى في تاريخ جدة منذ العام 2009". وتابع المتحدث في المركز الوطني للأرصاد: "لا بد من العمل على المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية".



