الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:12

ابو ردينة : جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ستفشل في تركيعه

ابو ردينة : جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ستفشل في تركيعه
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ويجب أن تحاسب عليها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية واليمينية القادمة أعلنتا الحرب اليومية على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتحمل أيضاً مسؤولية كبرى عن جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني اعتبارها الراعية الوحيدة لدولة الاحتلال في العالم سلاحا وتمويلا وفي المحافل الدولية وعليها أن تعيد حساباتها.

وشدد أبو ردينة على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية مواقف جدية تردع كيان الاحتلال عن مواصلة جرائمها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية قادرة على اتخاذ قرارات تحمي مصالح الشعب الفلسطيني وتحافظ على قرارها المستقل، مضيفا أنها استطاعت مقاطعة الإدارة الأمريكية السابقة ثلاث سنوات.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة أن حرب حكومات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني واستباحة دمه، ستفشل في تركيعه والنيل من عزيمته، كما فشلت طيلة العقود الماضية.

وتابع أبو ردينة: "على [إسرائيل] أن تعي أنها معزولة وعلى الإدارة الأمريكية أن تراجع سياساتها لأنها تقف وحدها حامية لهذه التصرفات الإسرائيلية ولا تصدر أي مواقف حقيقية أو جدية وتعطي فقط الوعود ولا تنفذ شيئا وعليها أن تكون أكثر جدية إذا ما أرادت أمنا واستقرارا في المنطقة بأسرها".
مصدر : وكالات
رقم : 1027565
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السوداني: لن نسمح بتهديد أمن إيران من العراق ولن ننسى دعمها ضد داعش
السوداني: لن نسمح بتهديد أمن إيران من العراق ولن ننسى دعمها ضد داعش
تصريحاتٌ شديدة اللهجة.. ما الذي ينتظر التحالف السعودي الإماراتي؟
تصريحاتٌ شديدة اللهجة.. ما الذي ينتظر التحالف السعودي الإماراتي؟
29 تشرين الثاني 2022
سجل إخفاقات السعودية في المشاريع الاقتصادية والمصير الغامض لرؤية 2030
سجل إخفاقات السعودية في المشاريع الاقتصادية والمصير الغامض لرؤية 2030
29 تشرين الثاني 2022
قطر تضخ دماءً جديدةً في عروق الاقتصاد التركي الراكد.. أردوغان يحاول إنقاذ عرشه
قطر تضخ دماءً جديدةً في عروق الاقتصاد التركي الراكد.. أردوغان يحاول إنقاذ عرشه
29 تشرين الثاني 2022
مملكة السجون: الإخفاء القسري سياسة سعودية ممنهجة
مملكة السجون: الإخفاء القسري سياسة سعودية ممنهجة
29 تشرين الثاني 2022
مساعد الخارجية: ايران لا تنسى ولا تغفر للضالعين في جريمة الهجمات الكيمياوية ضدها
مساعد الخارجية: ايران لا تنسى ولا تغفر للضالعين في جريمة الهجمات الكيمياوية ضدها
29 تشرين الثاني 2022
قاليباف: ثقافة التعبئة ثقافة إنقاذ الوطن والتغلب على المشاكل
قاليباف: ثقافة التعبئة ثقافة إنقاذ الوطن والتغلب على المشاكل
29 تشرين الثاني 2022
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
28 تشرين الثاني 2022
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
28 تشرين الثاني 2022
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
28 تشرين الثاني 2022
هل تستخدم قطر سلاح الاستثمار في مواجهة الهجمة الإعلامية البريطانية؟
28 تشرين الثاني 2022
العلاقات الأردنيّة مع الاحتلال ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في بحر عاصف.. الأسباب والتداعيات؟
28 تشرين الثاني 2022
الفراغ الرئاسي في لبنان طويل.. طويل، رغم حماوة الاتصالات الفرنسية
الفراغ الرئاسي في لبنان طويل.. طويل، رغم حماوة الاتصالات الفرنسية
26 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معتقلات الرأي في سجون آل سعود ...عنف ممنهج و انتهاكات صارخة
تعزيز ‘‘معاهدة الأمن الجماعي‘‘ على طاولة بوتين
ما هي أبرز تداعيات تعيين ابن غفير وزيراً للأمن القومي الصهيونيّ على الساحة الفلسطينية؟
هل تستخدم قطر سلاح الاستثمار في مواجهة الهجمة الإعلامية البريطانية؟