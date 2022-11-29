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الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:16

'قسد': نخشى غزوا بريا تركيا رغم التأكيدات الأمريكية

وطالب عبدي برسالة 'أقوى' من واشنطن بعد رؤية تعزيزات تركية غير مسبوقة على الحدود.

وأضاف أنه لن يعوّل على الدفاعات الجوية السورية التي وصفها بالضعيفة بعد أن عبّر في وقت سابق عن أمله في أن تساعد في الدفاع عن قواته من ضربات أنقرة الجوية.

وكشف عبدي أنه تلقى تأكيدات واضحة من كل من واشنطن وموسكو بأنهما تعارضان غزوا بريا تركيا لكنه أوضح أنه يريد شيئاً ملموسا أكثرَ لكبح أنقرة.

في السياقِ نفسه شهدت مدينة حلب السورية تظاهرةً احتجاجية رفضاً للاعتداءات التركية على الأراضي السورية والمتواصلة منذ نحو اسبوعين.

وتجمّع العشرات من جميعِ الأطياف السورية في ساحة سعدالله الجابري وسط مدينة حلب ونددوا بالاعتداءات التركية على مناطق في شمالِ البلاد، وأكدوا رفضهم لاي شكل من أشكال الاحتلال.

وعبر المشاركون في الوقفة عن استيائِهم من صمتِ المجتمع الدولي إزاءَ الانتهاكات والهجوم التركي على الأراضي السورية ودعوا لوقفه بأسرع وقت.
مصدر : وكالات
رقم : 1027567
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