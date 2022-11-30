اليابان تعتزم شراء 500 صاروخ ‘‘توماهوك‘‘ من واشنطن

وأشارت المصادر إلى أن طوكيو تعول على تهيئة الظروف للاستفادة من "الحق في تسديد الضربات الاستباقية إلى قواعد العدو المحتمل"، الذي يناقش حاليا في الدوائر السياسية اليابانية.



وتجري تلك المناقشات بإصرار من ممثلي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.



وتقول المصادر كذلك إن الخطط لشراء صواريخ "توماهوك" مرتبطة بتطوير كوريا الشمالية لبرنامجها الصاروخي.



وحسب المصادر، فإن مسألة شراء الصواريخ تم التطرق إليها أثناء مباحثات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كمبوديا يوم 13 نوفمبر الجاري.



وأكد بايدن خلال المباحثات عزم واشنطن على ضمان حصول اليابان على الأسلحة الأمريكية.