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الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:33

‘‘عرين الأسود‘‘ تدعو إلى إضراب وحداد وغضب شامل

‘‘عرين الأسود‘‘ تدعو إلى إضراب وحداد وغضب شامل
وفيما يلي نص البيان :

نقسم بما أقسم به رب العباد أن دماء شهداءنا لن تذهب هدرا وأن ما نعدكم به كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع وهذه الأيام بيننا ستثبت لكم أن المقاومة في واد والعدو وأعوانه والباحثين عن الإستقرار من أعوانه من صحفيين ورجال إقتصاد ولجان تنسيق فصائلي وغيرهم وغيرهم في واد آخر ...

تزف مجموعة عرين الأسود الى العلا شهداء الوطن في يوم أوغل به نتنياهو المجرم والحقير بن غفير بدماء شعبنا وقتل خمسة من زينة شباب الوطن الشهيد البطل رائد نعسان والشهيدين الاخوين البطلين ظافر وجواد ريماوي والشهيد البطل راني أبو علي والشهيد البطل مفيد خليل.

وهنا نود أن نقول لأبناء شعبنا الوفي يا درة التاج يا نبض كل مقاوم إسألوا الكيان الغاصب من يحاصر من إسألوه لماذا صادر كافة المركبات الإسرائيلية من أي ورشة تصليح بالضفة الغربية بل إسألوه لماذا ألغى خدمة البريد والتوصيل في كل انحاء الكيان لماذا ألغيت خدمات الشراء عن طريق الإنترنت ستعلمون يا أبناء شعبنا أن المقاومة الحرة الطاهرة القابضة على الزناد هي التي تحاصر الكيان سيذهل الكيان ويذهل أعوانه من هول المفاجئات التي أُعدت لهم وسيذكر التاريخ ويذكر الكيان هذه الأيام جيدا والى أبناء شعبنا نقول هذا وقت ميز الله فيه الخبيث من الطيب فإما أن تختار أن تكون في خندق الوطن والمقاومة أو خندق الإحتلال ليس هناك برزخ بينهما فلا يجملن لكم أحدا الأمور ولا يضعها بغير موضعها لذلك وثأرا لدماء الشهداء إن يوم الأربعاء هو يوم غضب شامل في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتله في كل نقطة تماس لنشعل الأرض تحت أقدامهم هي ميتة واحده سنموتها جميعا بشتى الطرق فأحسنوا صناعة الموت ماداموا يسلبوننا حقنا بالحياة يا أبناء شعبنا رغم مرارة وضعنا الإقتصادي الذي به نمر ولكن نقول لا يمكن أن يمر يوم طبيعي وهناك دماء تسيل لذا تستأذنكم مجموعة عرين الأسود بإعلان يوم الأربعاء يوم إضراب شامل وحداد شامل ونفير شامل وغضب شامل بإذن الله ووالله إنا منتصرون والله إنا منتقمون ..

أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...
مصدر : وكالات
رقم : 1027641
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