استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في رام الله

وأفادت مصادر صحفية نقلا عن مصادر محلية، بان الشهيد الذي ارتقى برصاص الاحتلال في المغير هو رائد النعسان (21 عاما).



واستشهد شابان، صباح الثلاثاء في بيت ريما قرب رام الله شمال الضفة المحتلة، ليرفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة لثلاثة شهداء بعد ارتقاء شهيد من بيت أمر .



وقالت وزارة الصحة في بيان لها:"إنه تم استشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً (رصاصة في الحوض)، وإصابة شقيقه 21 عاماً بجروح خطيرة (رصاصة في الصدر)، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في بيت ريما.



وأضافت الوزارة :"إنه تم استشهاد الشاب ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي ٢١ عاماً متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في كفر عين وهو شقيق الشهيد جواد الذي أعلن عن استشهاده قبل قليل".



وكان في وقت سابق، استشهد شاب فيما أصيب عدد من المواطنين، مساء الاثنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل بالضفة المحتلة.