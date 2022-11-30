جلسة في برلمان البرازيل للتضامن مع فلسطين

حضر الجلسة البرلمانية السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن، وعدد من السفراء العرب واللاتينيين وممثلين عن الجالية الفلسطينية والعربية.



وعرضت خلال الجلسة مشاهد مطولة من الجرائم المتواصلة، التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، واستمراره في سرقة الأرض عبر الاستيطان، ومصادرة آلاف الدونمات، وهدمه للبيوت.



ومن جانبه، قال القيادي في حزب العمال البرازيلي، النائب الفيدرالي باولو بيمنتا في كلمته إن "حزبه ونوابه يؤكدون التزامهم التاريخي بالقضية الفلسطينية".



وشدد بيمنتا على أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش على كامل أرضه، ويتمتع بكل حقوقه".



وأضاف "نحن بحاجة كل يوم لرفع أصواتنا واستنكارنا ضد الاضطهاد والمجازر، التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني".



وأكد أن "البرازيل بانتخاب رئيسها الجديد لولا دا سيلفا، عادت لتؤثر في الساحة الدولية وستلعب دوراً مهماً في الشرق الأوسط".



ويشار إلى أن الزعيم اليساري البرازيلي لولا دا سيلفا، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، فاز برئاسة البرازيل للمرة الثالثة، بعد فوزه نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفارق ضئيل في جولة الإعادة على الرئيس اليميني المنتهية ولايته، جايير بولسونارو.