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الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:34

حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين

حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين
وخلال حملة المداهمات والاقتحامات، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، بينما جرت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة جبع قضاء جنين.

واقتحمت بلدة جبع قضاء جنين، وقامت مجموعة من المقاومين بإطلاق النار صوب قوات الاحتلال التي اشتبكت معهم دون أن يبلغ عن إصابات، فيما اعتقلت القوات الشاب خالد السبق عقب اقتحام منزله في البلدة.

وأفاد نادي الأسير بمداهمة قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة تخللها تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وذلك بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان جرى تحويلهم للتحقيق، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة القدس، حيث اقتحمت حي كفر عقب شمال القدس، واعتقلت الأسير المحرر محمد عبد الهادي عدوان عقب اقتحام منزله في بلدة العيزرية.

وفي الخليل، اعتقلت الشاب عطا الله إسماعيل الطيطي عقب اقتحام منزله في مخيم الفوار، والأسير المحرر محمد شاهين من دورا، فيما قامت باقتحام منزل الأسير المحرر ليث اللداوية.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عوريف، فيما اعتقلت الشاب فادي أبو خلف من بلدة عصيرة القبلية.

وفي رام الله اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال حي عين منجد.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مؤمن أبو كاملة، والمحرر مجد عبد الله راضي، ومحمد سليمان غانم من بلدة عنبتا قضاء طولكرم.

وأطلق جنود الاحتلال أطلقوا، خلال مواجهات مع شبان، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل مدينة البيرة الشمالي، وفي محيط عدة قرى وبلدات في المحافظة، هي: النبي صالح، وعابود، وسلواد، ويبرود، وراس كركر، والطيبة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1027649
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