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الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:27

انتربول العراق يسترد داعشيين من سورية

انتربول العراق يسترد داعشيين من سورية
وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان "تستمر الجهود الأمنية والاستخبارية لمديرية الشرطة العربية والدولية ( الانتربول ) في تعزيز إجراءاتها القاضية باسترداد المتهمين والمطلوبين للقضاء العراقي وبما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد , حيث نجحت مفارز الانتربول وبعد تنسيق عالي المستوي مع الجانب السوري من استرداد مطلوبين اثنين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وتنفيذ جرائم مختلفة في العراق".

وأكد اللواء علاء عاشور مناتي مدير الشرطة العربية والدولية إن عملية الاسترداد جاءت وفق الأطر القانونية والتفاهمات بين الانتربول العراقي والانتربول السوري"، مبيناً إن" جهود مديريته مستمرة في تعزيز ودعم الأمن والاستقرار في العراق وإنزال العقاب بكل المطلوبين الذين نفذوا جرائهم بحق أبناء شعبنا وبلدنا".
مصدر : وكالات
رقم : 1027691
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