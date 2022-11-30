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الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:52
أفغانستان..عشرات القتلى والجرحى بتفجير داخل مدرسة دينية
وذكرت وسائل إعلام أن الانفجار وقع خلال الصلاة في مدرسة دينية في مدينة أيبك.
هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
مصدر :
وكالات
رقم :
1027694
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